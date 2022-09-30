Липецкий ЗАГС будет работать в выходные из-за ажиотажа

ЗАГС в Липецке объявил, что будет работать в выходные дни для экстренного оформления документов, сообщают «Вести Липецк».

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Отмечается, что из-за ажиотажного спроса на часть услуг было решено открывать отдел регистрации по воскресеньям и понедельникам. В частности, сотрудник ЗАГС поможет с оформлением отцовства, расторжением или заключением брака.

«Мы приняли решение организовать штаб для оперативной помощи жителям в выходные дни», — рассказала начальник управления Галина Белкина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СвадьбаВыходныеЗАГС
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