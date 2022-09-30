Липецкий ЗАГС будет работать в выходные из-за ажиотажа

Отмечается, что из-за ажиотажного спроса на часть услуг было решено открывать отдел регистрации по воскресеньям и понедельникам. В частности, сотрудник ЗАГС поможет с оформлением отцовства, расторжением или заключением брака.

«Мы приняли решение организовать штаб для оперативной помощи жителям в выходные дни», — рассказала начальник управления Галина Белкина.

Ранее в Москве частичную мобилизацию назвали особым обстоятельством для женитьбы в день обращения, сообщает RT.

