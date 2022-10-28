Липецкие ветераны передали гумпомощь для мобилизованных

Специально для мобилизованных бойцов ветераны собрали и передали в Липецкий областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» гуманитарный груз, в который вошли носки, перчатки, термобельё, подшлемники и другие тёплые вещи.

«Ветераны с особой болью в душе воспринимают ситуацию, которая сегодня у нас сложилась, поддерживают специальную военную операцию и стараются внести свой вклад, чтобы как можно скорее удалось выполнить, поставленные президентом, задачи», — подчеркнул Долгих.



Ранее комитет солдатских матерей Липецка в рамках акция «Подарок солдату» отправили бойцам, находящимся на лечении в госпитале в Белгороде, продуктовые наборы, тёплые вещи и другие подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

