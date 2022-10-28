Липецкие ветераны передали гумпомощь для мобилизованных
Председатель липецкого совета ветеранов войны и труда Виктор Долгих заявил, что ветераны стараются внести свой вклад, чтобы как можно скорее удалось выполнить задачи специальной военной операции на Украине, сообщает ТРК «Липецкое время».
Специально для мобилизованных бойцов ветераны собрали и передали в Липецкий областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» гуманитарный груз, в который вошли носки, перчатки, термобельё, подшлемники и другие тёплые вещи.
«Ветераны с особой болью в душе воспринимают ситуацию, которая сегодня у нас сложилась, поддерживают специальную военную операцию и стараются внести свой вклад, чтобы как можно скорее удалось выполнить, поставленные президентом, задачи», — подчеркнул Долгих.
Ранее комитет солдатских матерей Липецка в рамках акция «Подарок солдату» отправили бойцам, находящимся на лечении в госпитале в Белгороде, продуктовые наборы, тёплые вещи и другие подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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