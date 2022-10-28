Липецкие ветераны передали гумпомощь для мобилизованных

Председатель липецкого совета ветеранов войны и труда Виктор Долгих заявил, что ветераны стараются внести свой вклад, чтобы как можно скорее удалось выполнить задачи специальной военной операции на Украине, сообщает ТРК «Липецкое время».

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Специально для мобилизованных бойцов ветераны собрали и передали в Липецкий областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» гуманитарный груз, в который вошли носки, перчатки, термобельё, подшлемники и другие тёплые вещи.

«Ветераны с особой болью в душе воспринимают ситуацию, которая сегодня у нас сложилась, поддерживают специальную военную операцию и стараются внести свой вклад, чтобы как можно скорее удалось выполнить, поставленные президентом, задачи», — подчеркнул Долгих.

Ранее комитет солдатских матерей Липецка в рамках акция «Подарок солдату» отправили бойцам, находящимся на лечении в госпитале в Белгороде, продуктовые наборы, тёплые вещи и другие подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВетераныМобилизация
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