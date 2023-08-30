Линдеманн впервые высказался по поводу обвинений в домогательствах

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу выдвинутых против него обвинений в насилии над женщинами. Музыкант разместил соответствующий пост в соцсети.

Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах

«Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования», – написал Линдеманн.

Ранее прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении лидера немецкой рок-группы по делу о сексуальных домогательствах, напоминает RT. Линдеманн доказал свою невиновность. Дело против фронтмена Rammstein открыли из-за обвинений в адрес Линдеманна, с которыми выступили более десяти женщин.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДомогательстваОбвиненияГерманияМузыканты

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