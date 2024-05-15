Ликсутов: Москва работает над созданием нового поезда метро

Он указал, что уже есть техническое задание для вагоностроителей, чтобы новый поезд Москва-2026 появился через два года.



«Каждый день ведётся работа над тем, чтобы подвижной состав был ещё более тихий, ещё более безопасный, ещё более удобный», - заключил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию вышли самые современные поезда метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».