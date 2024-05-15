Ликсутов: Москва работает над созданием нового поезда метро
Новый поезда метро должен появиться в московском метрополитене в 2026 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он указал, что уже есть техническое задание для вагоностроителей, чтобы новый поезд Москва-2026 появился через два года.
«Каждый день ведётся работа над тем, чтобы подвижной состав был ещё более тихий, ещё более безопасный, ещё более удобный», - заключил Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию вышли самые современные поезда метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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