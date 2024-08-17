Лихачев: ВСУ могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете
17 августа 202417:22
ВСУ могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.
По его словам, ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов продолжает ухудшаться.
Он пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить АЭС и лично оценить ситуацию.
«Действия ВСУ подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности», — уверен глава Росатома.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru