«Лига защиты врачей»: Зарплаты медработников надо указывать в контрактах
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» заявил НСН, что подходы к оплате труда врачей нужно менять коренным образом.
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что доходы медработников в разных субъектах России существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.
«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике»,— подчеркнул Володин.
Между тем, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН заявил, что Вячеслвав Володин, говорящий о таких преобразованиях, прав. Но отчасти.
«У нас, действительно, зарплаты руководителей всегда сильно отличаются от зарплат рядовых врачей. Но, я считаю, что нужно коренным образом менять подходы к оплате труда врачей. Вообще должны быть ясные ставки и ясные заработные платы, которые будут чётко определяться в контракте. Пока у нас существует система так называемых стимулирующих выплат, пока у нас все обещания сводятся к премиальным, компенсирующим выплатам и так далее, и не указывается в контракте реальная заработная плата, работники будут страдать», — отметил собеседник НСН.
По словам Гальперина, все расчёты средних зарплат должны сводиться именно к тому, что прописано в контракте. Потому что основная работа врача и медработника - это то, что он выполняет согласно своему контракту. А все премиальные и компенсирующие - это дополнительная работа, идёт дополнительная нагрузка и дополнительные деньги.
Добавим, Вячеслав Володин также призвал заняться повышением престижа профессии врача и созданием условий для привлечения молодых работников. В частности, спикер Госдумы считает, что больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодым сотрудникам. Также он предложил обеспечивать студентов медицинских вузов общежитием.
Как сообщалось ранее, по указу президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 зарплата врачей поддерживается на уровне 200% к средней по региону, среднего медперсонала – 100%. Средний уровень зарплат в январе-сентябре нынешнего года: врачей – 79,1 тыс. руб. (за аналогичный период 2018 г. 73,6 тыс. руб.), среднего медперсонала – 39 тыс. руб. (за аналогичный период 2018 г. 36,4 тыс. руб) – 97,7% от средней по региону.
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