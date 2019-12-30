«Лига защиты врачей»: Зарплаты медработников надо указывать в контрактах

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что доходы медработников в разных субъектах России существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.

«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике»,— подчеркнул Володин.

Между тем, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН заявил, что Вячеслвав Володин, говорящий о таких преобразованиях, прав. Но отчасти.

«У нас, действительно, зарплаты руководителей всегда сильно отличаются от зарплат рядовых врачей. Но, я считаю, что нужно коренным образом менять подходы к оплате труда врачей. Вообще должны быть ясные ставки и ясные заработные платы, которые будут чётко определяться в контракте. Пока у нас существует система так называемых стимулирующих выплат, пока у нас все обещания сводятся к премиальным, компенсирующим выплатам и так далее, и не указывается в контракте реальная заработная плата, работники будут страдать», — отметил собеседник НСН.