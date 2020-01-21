«Лига хостелов»: Половина туристов останавливаются в столице в частных гостиницах!
Председатель правления «Лиги хостелов», член Московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов в эфире НСН сообщил, что половина столичных туристов останавливаются в необустроенных хостелах.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Смерть в хостеле «Карамель»: Как не допустить повторения трагедии?»
В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка.
В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.
Председатель правления «Лиги хостелов», член Московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов в эфире НСН заявил, что только в Москве в хостелах такого типа останавливается половина приезжих.
«Существует огромное количество средств размещения в Москве, которые расположены в подвалах и находятся вот в такой же зоне риска. Москва – самый популярный город России, в который ежегодно приезжает 10 миллионов человек. Из этого количества от 5 до 6 миллионов останавливаются в разных малых средствах размещения. В том числе, и в плохо организованных. До тех пор, пока у нас будут такие сверх централизованные страна и экономика, у нас будет спрос на услуги проживания в Москве высокий, и люди будут жить в том числе в таких местах», - заключил он.
Ранее президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в беседе с НСН заявила, что проверки, которые будут проводиться теперь в сфере гостиничного бизнеса не затронут недобросовестных предпринимателей.
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