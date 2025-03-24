СМИ: Лифт с людьми сорвался с 18-го этажа под Санкт-Петербургом

В жилом доме на улице Шувалова в Мурино под Санкт-Петербургом с 18-го этажа сорвался лифт с людьми. Подъемник остановился, пролетев вниз несколько этажей, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Сообщается, что двери лифта в момент падения были открыты, в результате инцидента никто не пострадал. От резкого удара внутри лифта было вырвано оборудование.

Спустя 25 минут на место происшествия прибыл лифтер. По словам жителей дома, они неоднократно жаловались на работу подъемника, двери которого порой закрывались слишком резко. По какой причине произошло падение лифта, не сообщается.

Ранее два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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