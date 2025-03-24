СМИ: Лифт с людьми сорвался с 18-го этажа под Санкт-Петербургом

Сообщается, что двери лифта в момент падения были открыты, в результате инцидента никто не пострадал. От резкого удара внутри лифта было вырвано оборудование.

Спустя 25 минут на место происшествия прибыл лифтер. По словам жителей дома, они неоднократно жаловались на работу подъемника, двери которого порой закрывались слишком резко. По какой причине произошло падение лифта, не сообщается.

Ранее два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

