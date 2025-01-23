Лидера оппозиции Абхазии лишили российского гражданства

Уточняется, что Микаа в сентябре 2024 года участвовал в протестах в Абхазии. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию президента. В связи с этим бывший президент Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал в отставку.

Народное собрание республики назначило досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года.

Ранее Кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в интересах народа Абхазии выстраивать с Россией открытый, честный и прозрачный диалог.

