Лидера оппозиции Абхазии лишили российского гражданства
Абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа лишили российского гражданства, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что Микаа в сентябре 2024 года участвовал в протестах в Абхазии. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию президента. В связи с этим бывший президент Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал в отставку.
Народное собрание республики назначило досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года.
Ранее Кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в интересах народа Абхазии выстраивать с Россией открытый, честный и прозрачный диалог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru