Лидер «Справедливой России» призвал забрать у Депардье российский паспорт

Обвиняемого в сексуальном насилии француского режиссёра и актёра Жерара Депардье необходимо лишить российского гражданства. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов.

Помощник Депардье заявил, что актер не оправдывал свое хамство русской натурой

Он указал, что артист, который после начала спецоперации стал «лить грязь на Россию», на суде по делу о домогательствах объяснил своё поведение «русской натурой».

«Этот месье позорит нашу страну!» - написал политик, добавив, что призывал отобрать у него паспорт РФ «ещё три года назад».

Ранее стало известно, что Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из-за неуплаты взносов, сообщает RT.

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ТЕГИ:КультураГражданство РФСергей МироновЖерар Депардье

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