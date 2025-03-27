Лидер «Справедливой России» призвал забрать у Депардье российский паспорт

Он указал, что артист, который после начала спецоперации стал «лить грязь на Россию», на суде по делу о домогательствах объяснил своё поведение «русской натурой».

«Этот месье позорит нашу страну!» - написал политик, добавив, что призывал отобрать у него паспорт РФ «ещё три года назад».

Ранее стало известно, что Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из-за неуплаты взносов, сообщает RT.

