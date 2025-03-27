Лидер «Справедливой России» призвал забрать у Депардье российский паспорт
Обвиняемого в сексуальном насилии француского режиссёра и актёра Жерара Депардье необходимо лишить российского гражданства. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов.
Он указал, что артист, который после начала спецоперации стал «лить грязь на Россию», на суде по делу о домогательствах объяснил своё поведение «русской натурой».
«Этот месье позорит нашу страну!» - написал политик, добавив, что призывал отобрать у него паспорт РФ «ещё три года назад».
Ранее стало известно, что Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из-за неуплаты взносов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru