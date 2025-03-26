Помощник Депардье заявил, что актер не оправдывал свое хамство русской натурой
Помощник Жерара Депардье Арно Фрилли заявил, что французский актер не оправдывал свое хамство русской натурой.
Ранее сообщалось, что в ходе первого выступления на судебном процессе по делу о сексуальном насилии в Париже Депардье якобы отметил, что многие говорили о его «русской натуре», однако непонятно, «из-за пьянства или вульгарности». Фрилли пояснил, что актер не делал подобных заявлений.
«Прокурор спросил, считает ли он свое поведение хамским. На это Жерар ответил, что его поведение может быть хамским, но оно не вульгарное», — сказал представитель Депардье в беседе с изданием «Абзац».
Он также добавил, что артиста обвиняют сексуальной агрессии, а не насилии, и это гражданское, а не уголовное дело.
Художник-постановщик картины «Зеленые ставни» утверждает, что во время съемок в 2021 году актер трогал ее за талию и грудь. Вторая женщина, которая была помощницей режиссера на съемках того же фильма, утверждает, что актер дважды прикоснулся к ее груди и ягодицам, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спикер Госдумы назвал Силуанова лучшим российским министром
- «Без господ»: Володин призвал депутатов называть друг друга «товарищ»
- Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения западных ювелирных брендов
- Бен Аффлек назвал лучших режиссёров в истории
- Патрушев заявил о готовности России к совместным проектам с США
- «8500 человек в год»: Губернатор Филимонов заявил, что Вологодская область вымирает
- Расставшаяся с Аффлеком Лопес купила себе новый дом
- Любить, не пить и рожать: Вологодский губернатор рассказал, в чем смысл жизни
- Представители старшего поколения чувствуют себя менее одинокими, чем молодежь
- Мишустин: В России не должно быть бедности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru