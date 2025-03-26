Помощник Депардье заявил, что актер не оправдывал свое хамство русской натурой

Ранее сообщалось, что в ходе первого выступления на судебном процессе по делу о сексуальном насилии в Париже Депардье якобы отметил, что многие говорили о его «русской натуре», однако непонятно, «из-за пьянства или вульгарности». Фрилли пояснил, что актер не делал подобных заявлений.

«Прокурор спросил, считает ли он свое поведение хамским. На это Жерар ответил, что его поведение может быть хамским, но оно не вульгарное», — сказал представитель Депардье в беседе с изданием «Абзац».

Он также добавил, что артиста обвиняют сексуальной агрессии, а не насилии, и это гражданское, а не уголовное дело.

Художник-постановщик картины «Зеленые ставни» утверждает, что во время съемок в 2021 году актер трогал ее за талию и грудь. Вторая женщина, которая была помощницей режиссера на съемках того же фильма, утверждает, что актер дважды прикоснулся к ее груди и ягодицам, напоминает «Радиоточка НСН».

