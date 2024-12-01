Лидер Ottawan Жан-Батист признался в любви к борщу и русской музыке

Лидер культового дуэта Ottawan Патрик Жан-Батист признался в любви к борщу, назвав его своим фаворитом среди русских блюд. Напарница артиста, Япи Изабелль, с юмором поддержала коллегу, отметив свою симпатию к водке и попросив сразу две порции, сообщает News.ru.

Это заявление артисты сделали в беседе с прессой на международном фестивале «Легенды Ретро FM 2024», проходившем в Москве. Жан-Батист рассказал, что неравнодушен к икре. Музыкант в шутку уточнил, что предпочитает красную или розовую, а не черную.

Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет

Французский певец также поделился, что часто обедает в ресторане The Ritz-Carlton, расположенном в центре столицы. Он добавил, что и в целом восхищается российской столицей.

Помимо обсуждения кулинарных пристрастий, Жан-Батист заявил о готовности сотрудничать с российскими музыкантами, несмотря на санкции. Он подчеркнул, что откликнется на любое предложение, поскольку считает русскую музыку уникальной, а российских исполнителей – лучшими в мире.

Французскую музыку артист охарактеризовал как «неправильную», отметив ее отличия от российских композиций.

Ранее американский музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил первый за пять лет альбом. На пластинку вошли девять композиций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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