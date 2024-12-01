Лидер Ottawan Жан-Батист признался в любви к борщу и русской музыке

Французский певец также поделился, что часто обедает в ресторане The Ritz-Carlton, расположенном в центре столицы. Он добавил, что и в целом восхищается российской столицей.

Помимо обсуждения кулинарных пристрастий, Жан-Батист заявил о готовности сотрудничать с российскими музыкантами, несмотря на санкции. Он подчеркнул, что откликнется на любое предложение, поскольку считает русскую музыку уникальной, а российских исполнителей – лучшими в мире.

Французскую музыку артист охарактеризовал как «неправильную», отметив ее отличия от российских композиций.

Ранее американский музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил первый за пять лет альбом. На пластинку вошли девять композиций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

