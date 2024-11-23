Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет
23 ноября 202420:23
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет под названием «One Assassination Under God - Chapter 1».
В пластинку вошли девять треков. Также музыкант выпустил клип на песню «OAUG», режиссером которого выступил Билл Юкичев.
Судя по всему, Мэнсон представит и вторую часть альбома, однако о датах релиза пока не сообщается.
В августе Мэнсон выпустил два сингла и отправился в тур, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru