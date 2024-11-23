Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет

В пластинку вошли девять треков. Также музыкант выпустил клип на песню «OAUG», режиссером которого выступил Билл Юкичев.

Судя по всему, Мэнсон представит и вторую часть альбома, однако о датах релиза пока не сообщается.

В августе Мэнсон выпустил два сингла и отправился в тур, напоминает «Радиоточка НСН».

