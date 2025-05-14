«Пел, снимался, в театре выступал!»: В ЛДПР рассказали про спектакль о Жириновском
Работа над биографическим спектаклем о жизни Жириновского ведется уже долгое время, сказал НСН Ярослав Нилов.
Член партии ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН выразил уверенность в том, что российские театры заинтересуются идеей поставить спектакль о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее подтвердила, что в 2026 году состоится премьера биографического спектакля о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По ее словам, пока нет информации о том, кто сыграет главную роль в грядущей постановке. Нилов отметил, что переговоры с театрами вела дочь Владимира Жириновского.
«Дочь Жириновского Анастасия от имени фонда Жириновского вела переговоры с театрами. Работа ведется уже долгое время. Думаю, что Малым театром все не ограничится – и региональные, и другие московские театры заинтересуются такой постановкой. Уже есть договоренности, работа ведется, есть определенный план, который контролирует целая комиссия с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и министром культуры Ольгой Любимовой», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Жириновский был очень творческим человеком.
«Жириновский дружил с творческой элитой, регулярно посещал различные культурные мероприятия. Кроме того, Жириновский неоднократно представлял свои интерпретации различных представлений по согласованию с режиссерами. На одном из спектаклей неожиданно для зрителей он вышел на сцену со своей речью. Даже первый съезд ЛДПР проходил в Доме культуры железнодорожника, множество мероприятий было в Большом театре. Кроме того, сам Жириновский принимал участие в постановках, он был в образе Ивана Грозного. Все эти известные фотографии есть в интернете. В фильме «Корабль двойников» Жириновский снимался. Жириновский был очень творческим человеком. Есть диск с песнями в его исполнении. Он там поет прекрасную песню про Москву, про перелетных птиц, свою любимую песню «Я люблю тебя, жизнь» (популярная советская песня 1956 года на стихи Константина Ваншенкина, музыка Эдуарда Колмановского – прим. НСН)», - поделился Нилов.
Ранее Нилов рассказал «Радиоточке НСН», что в музее Жириновского будут представлены его личные вещи, в частности, коллекции будильников и скульптур собак.
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