Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее подтвердила, что в 2026 году состоится премьера биографического спектакля о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По ее словам, пока нет информации о том, кто сыграет главную роль в грядущей постановке. Нилов отметил, что переговоры с театрами вела дочь Владимира Жириновского.

«Дочь Жириновского Анастасия от имени фонда Жириновского вела переговоры с театрами. Работа ведется уже долгое время. Думаю, что Малым театром все не ограничится – и региональные, и другие московские театры заинтересуются такой постановкой. Уже есть договоренности, работа ведется, есть определенный план, который контролирует целая комиссия с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и министром культуры Ольгой Любимовой», - сказал собеседник НСН.