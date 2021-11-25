Лидер группы «Северный флот»: Мне без прививки жить страшно
Александр Леонтьев рассказал НСН, что тяжело болел коронавирусом и надолго запомнит этот опыт.
Прививаться нужно не для того, чтобы ходить в рестораны, а с целью обезопасить себя от тяжелого течения болезни, заявил лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я вообще никого не агитирую, просто скажу, что мы все привились. И не потому что нам папка сказал какой-нибудь, просто потому что я переболел тяжело, парни все посмотрели на меня и все пошли привились. Я тоже привился, к прививке прилагается QR-код, но я его сделал не для того, чтобы ходить в ресторан, просто мне без прививки жить страшно. У меня научный склад ума, поэтому я стараюсь логически объяснять какие-то вещи», - поделился он.
Ранее Леонтьев в пресс-центре НСН объяснил претензии группы к продюсеру гастрольной версии спектакля «Тодд».
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