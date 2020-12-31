Лидер группы «Ногу свело!» пожелал россиянам «привести головы в порядок»

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский записал новогоднее поздравление, в котором намекнул и на «коронавирусное сумасшествие» 2020 года.

«Конечно же, цитировать самого себя — это признак сумасшествия… Но в этом году можно! Я цитирую нашу песню "С Новым годом, землячки!". Как её переделать? Понятно как: "С Новым годом, мужички, с Новым годом, землячки, с Новым годом вас земляне, марсиане…" А! И "ковиднички"! Я имею в виду всех нас. Желаю всем нам в новом году, чтобы всё нормализовалось, чтобы пришли в порядок ещё и наши головы, которые порядком подснесло. В общем, с Новым годом!» - выступил музыкант в эфире НСН.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» в шутку предложил Валерию Меладзе забрать назад призыв к артистам бойкотировать съёмки в новогодних шоу, отметив, что в таком случае останется без своего любимого занятия - «исходить желчью» на «голубые огоньки».

