Лидер группы «Ногу свело!» пожелал россиянам «привести головы в порядок»
Максим Покровский в эфире НСН в присущем ему ироничном стиле поздравил россиян с Новым годом.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский записал новогоднее поздравление, в котором намекнул и на «коронавирусное сумасшествие» 2020 года.
«Конечно же, цитировать самого себя — это признак сумасшествия… Но в этом году можно! Я цитирую нашу песню "С Новым годом, землячки!". Как её переделать? Понятно как: "С Новым годом, мужички, с Новым годом, землячки, с Новым годом вас земляне, марсиане…" А! И "ковиднички"! Я имею в виду всех нас. Желаю всем нам в новом году, чтобы всё нормализовалось, чтобы пришли в порядок ещё и наши головы, которые порядком подснесло. В общем, с Новым годом!» - выступил музыкант в эфире НСН.
Ранее лидер группы «Ногу свело!» в шутку предложил Валерию Меладзе забрать назад призыв к артистам бойкотировать съёмки в новогодних шоу, отметив, что в таком случае останется без своего любимого занятия - «исходить желчью» на «голубые огоньки».
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