Личные данные пользователей ChatGPT попали в Сеть из-за сбоя

В понедельник юзеры сообщали о масштабных сбоях в работе ChatGPT. Проблемы зафиксировали в США, Великобритании, Канаде, Израиле.

Как отметили в OpenAI, в этот день специалисты обнаружили ошибку, из-за которой письма с подтверждением подписки на чат-бот были отправлены неверным пользователям. В сообщениях содержались последние четыре цифры номеров кредитных карт подписавшихся.

«Пользователи могли видеть имена и фамилии ... адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия», — указали в компании.

Утечка затронула около 1,2% подписчиков чат-бота.

