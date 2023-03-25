Личные данные пользователей ChatGPT попали в Сеть из-за сбоя
Личные данные ряда пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в сеть из-за ошибки. Об этом сообщает компания-разработчик OpenAI.
В понедельник юзеры сообщали о масштабных сбоях в работе ChatGPT. Проблемы зафиксировали в США, Великобритании, Канаде, Израиле.
Как отметили в OpenAI, в этот день специалисты обнаружили ошибку, из-за которой письма с подтверждением подписки на чат-бот были отправлены неверным пользователям. В сообщениях содержались последние четыре цифры номеров кредитных карт подписавшихся.
«Пользователи могли видеть имена и фамилии ... адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия», — указали в компании.
Утечка затронула около 1,2% подписчиков чат-бота.
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