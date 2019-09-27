Личные данные плательщиков ЖКУ соберут в отдельную базу

В России создадут единую электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Сейчас вопрос прорабатывается Минстроем и депутатами Госдумы. Создана она может быть к апрелю 2020 года, пишут «Известия».

С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому в суд на должника нельзя будет подать без указания так называемых идентификаторов ответчика (СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие), передает «ФедералПресс».

Это должно исключить ситуации, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Предполагается, что пользоваться базой смогут управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора, сообщает Ura.ru.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Игорь Шпектор в эфире НСН усомнился в необходимости очередной электронной базы россиян.







