Личность испортившего картину ученицы Малевича вандала установили
Сотрудник частной охранной организации, действующей в «Ельцин центре», испортил картину художницы Анны Лепорской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
Ранее стало известно, что неизвестный вандал в декабре 2021 года пририсовал ручкой глаза изображениям на картине Лепорской «Три фигуры», напоминает Ura.ru. Ущерб от повреждения оценили в 250 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН. После порчи полотна ученицы Казимира Малевича возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».
«Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра"», — отметили в пресс-службе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Американский фигурист с мировым рекордом выиграл короткую программу Олимпиады
- Личность испортившего картину ученицы Малевича вандала установили
- Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022
- СМИ: Путин и Макрон обсуждали вывод российских войск из Белоруссии после учений
- В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета
- Эпидемиолог назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
- Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО
- АТОР: Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз
- Эксперт назвал оптимальную частоту ревакцинации
- Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru