Личность испортившего картину ученицы Малевича вандала установили

Ранее стало известно, что неизвестный вандал в декабре 2021 года пририсовал ручкой глаза изображениям на картине Лепорской «Три фигуры», напоминает Ura.ru. Ущерб от повреждения оценили в 250 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН. После порчи полотна ученицы Казимира Малевича возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

«Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра"», — отметили в пресс-службе.

