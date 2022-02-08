Личность испортившего картину ученицы Малевича вандала установили

Сотрудник частной охранной организации, действующей в «Ельцин центре», испортил картину художницы Анны Лепорской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

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Ранее стало известно, что неизвестный вандал в декабре 2021 года пририсовал ручкой глаза изображениям на картине Лепорской «Три фигуры», напоминает Ura.ru. Ущерб от повреждения оценили в 250 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН. После порчи полотна ученицы Казимира Малевича возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

«Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра"», — отметили в пресс-службе.

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Фото: yeltsin.ru
ТЕГИ:ВандализмКартинаЕкатеринбург
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