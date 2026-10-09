В Адыгее при взрыве газа погиб один человек

Взрыв бытового газа прогремел в частном доме в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в поселке Яблоновском. На место направили экстренные службы. Специалисты заявили о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения и полном обрушении строительных конструкций.

При разборе завалов здания обнаружили тело одного погибшего.

«Пострадал один человек (женщина), госпитализирована в лечебное учреждение», — добавили в МЧС.

Ранее в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газового баллона в частном доме, пострадали 11 человек.

