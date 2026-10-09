В Адыгее при взрыве газа погиб один человек
Взрыв бытового газа прогремел в частном доме в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел в поселке Яблоновском. На место направили экстренные службы. Специалисты заявили о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения и полном обрушении строительных конструкций.
При разборе завалов здания обнаружили тело одного погибшего.
«Пострадал один человек (женщина), госпитализирована в лечебное учреждение», — добавили в МЧС.
Ранее в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газового баллона в частном доме, пострадали 11 человек.
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