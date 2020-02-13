Льготы по ипотеке для семей с первенцем обсудят с правительством

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ставка по ипотеке к концу 2019 года составляла в среднем 9%. Такой уровень ставки – преступление, высказался ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам Мишустина, для снижения ставки нужно оптимизировать операционные затраты и резервы банков, а также создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

