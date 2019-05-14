Льготные авиабилеты могут появиться на сайте госуслуг

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство.

Речь идет о билетах из Москвы на Дальний Восток, в Крым, Калининград, а также на межрегиональные рейсы. За счет субсидирования государством этих направлений билеты на них в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос, отмечает Ura.ru. Сейчас такие проездные документы можно приобрести только в кассах.

Добавим, что в авиакомпаниях инициативу Минтранса оценили положительно, однако эксперты указывают на необходимость внести изменения в действующее законодательство, а также проработать ряд технических сложностей, пишет РИА ФАН.