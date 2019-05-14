Льготные авиабилеты могут появиться на сайте госуслуг
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство.
Речь идет о билетах из Москвы на Дальний Восток, в Крым, Калининград, а также на межрегиональные рейсы. За счет субсидирования государством этих направлений билеты на них в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос, отмечает Ura.ru. Сейчас такие проездные документы можно приобрести только в кассах.
Добавим, что в авиакомпаниях инициативу Минтранса оценили положительно, однако эксперты указывают на необходимость внести изменения в действующее законодательство, а также проработать ряд технических сложностей, пишет РИА ФАН.
Между тем, специалисты посчитали стоимость самого дорого билета на майские праздники. Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix выяснил, что им стал билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно. Его стоимость составила 139 тысяч рублей.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха во время майских каникул.
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