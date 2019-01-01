Невылетной. Отменено уже почти 50 рейсов самолетами Sukhoi Superjet 100

Череда отмен авиарейсов с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 продолжилась в понедельник еще двумя: из Бухареста и из Самары в Москву. Последний объясняется тем, что минувшей ночью «Суперджет», вылетевший в Самару, вернулся в «Шереметьево» из-за сигнала о неисправности, - передает «Интерфакс». За неделю с момента катастрофы «Суперджета» в столичном аэропорту «Шереметьево», по данным «Коммерсанта», было отменено несколько десятков парных рейсов на самолетах этой модели – от пяти до пятнадцати в день.

Вечером 5 мая самолет «Сухой-Суперджет-100», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево», однако при аварийной посадке потерпел катастрофу. Ее жертвами стали 41 человек из 78, находившихся на борту. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия. В частности, как следует из сообщений СМИ, к трагедии могло привести стечение целого ряда обстоятельств: сначала в самолет ударила молния, после чего отказала автоматика. При посадке самолет несколько раз ударился о полосу. Подломленной стойкой шасси пробило топливные баки, самолет загорелся.

Вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации самолетов «Сухой-Суперджет-100», был задан в понедельник пресс-секретарю президента. Дмитрий Песков заметил на это, что Кремль не имеет полномочий рассматривать вопросы эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной. Этим, по его словам, должны заниматься профильные ведомства, в первую очередь, Минтранс России.

А Минтранс не нашел оснований для приостановки эксплуатации этого самолета, во всяком случае, пока. Между тем, ряд экспертов не исключают ошибок еще на стадии сертификации. Один из ведущих специалистов авиаотрасли на условиях анонимности рассказал «МК», что разрушение конструкции шасси, которое в результате жесткой посадки произошло на этом самолете, не соответствует нормам летной годности. Как с такой особенностью машина прошла сертификацию, не вполне понятно. Еще один эксперт, к которому обратилось издание, почетный авиастроитель России Александр Явкин также указал на вопросы к тому, как проводилась сертификация «Суперджета». По его словам, имевший место отказ оборудования перед катастрофой мог стать последствием как недостатков в процессе сертификации, так и возможных отклонений от типовой конструкции при производстве конкретной машины. Вопросы о том, как самолет прошел сертификационные испытания с таким «набором» отказов, какой имел место при трагедии в «Шереметьеве», учитывались ли мнения летчиков-испытателей об особенностях управления при посадке в аварийных режимах, пока остаются без ответов, - подчеркнул эксперт. И это «пока» вкупе с последними инцидентами и участившейся отменой рейсов на «Суперджетах» возвращает на повестку дня вопрос об основаниях для приостановки его эксплуатации.

