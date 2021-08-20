Владимир Ефимов: Москва - лидер по выдаче льготных кредитов «Семейной ипотеки»

В первом полугодии 2021 года в Москве было выдано 3608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на сумму 24,6 миллиардов рублей, по этому показателю Москва занимает первое место среди регионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в первой половине года московскими заемщиками было приобретено около 223 тысяч квадратных метров жилья при средней стоимости одного квадратного метра в 182,4 тысячи рублей. При этом средняя ставка по кредиту по семейной ипотеке составила 4,77%, что на 0,03 п.п. ниже средней ставки по стране.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что около 89% объектов недвижимости в рамках семейной ипотеки были приобретены по договору участия в долевом строительстве и только 11% - по договору купли-продажи.

«Наиболее частым основанием для получения кредита по программе стало рождение третьего (или последующего) ребёнка – 2 210 кредитов или 61% от общего числа», - отметил он.

