ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России
ЛГБТ-семья из четырех женщин, которая ранее подвергалась критике после участия в рекламе «ВкусВилла», покинула Россию, сообщила в Instagram одна из членов семьи Юма.
Женщина рассказала, что скандал вокруг рекламной кампании «ВкусВилла» стал тяжелым испытанием для семьи. Однако она добавила, что сейчас родственники в безопасности. «Можно не прятать наше счастье быть семьей!» — написала женщина.
Ранее реклама сети супермаркетов с участием лесбийской пары вызвала такой большой скандал, что уже через несколько дней была удалена с сайта компании, а на ее месте появились извинения, подписанные для верности основателем бренда Андреем Кривенко.
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