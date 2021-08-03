ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России

Женщина рассказала, что скандал вокруг рекламной кампании «ВкусВилла» стал тяжелым испытанием для семьи. Однако она добавила, что сейчас родственники в безопасности. «Можно не прятать наше счастье быть семьей!» — написала женщина.

Ранее реклама сети супермаркетов с участием лесбийской пары вызвала такой большой скандал, что уже через несколько дней была удалена с сайта компании, а на ее месте появились извинения, подписанные для верности основателем бренда Андреем Кривенко.

