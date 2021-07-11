В Грузии умер избитый противниками ЛГБТ телеоператор

Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого в Тбилиси избили противники ЛГБТ во время акции, умер. Журналист скончался своей квартире, сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что мать Лашкаравы обнаружила тело сына. Криминалисты, выехавшие на место, выясняют обстоятельства и причины смерти погибшего.

Ранее стало известно, что на акции против ЛГБТ-шествия «Марша достоинства», который планировался на 5 июля в Тбилиси, более 50 журналистов пострадали. Восемь человек задержали в связи с административными нарушениями. В результате акции протеста организаторы отменили «Марш достоинства» в Тбилиси.

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ФОТО: pixabay.com
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