Лежачей больной москвичке снова выписан штраф по самоизоляции

Прикованная к постели жительница столицы РФ, профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова снова получила отмененный ранее штраф за якобы нарушение самоизоляции. Об этом женщина сообщила в соцсетях. По её словам, новое уведомление пришло ей накануне на почту.

«После извинений Главконтроля прилетело «письмо счастья» от Госуслуг поздно вечером 18 мая....Как и следовало ожидать, скандал сведут к извинениям перед одной конкретной личностью. А дело же не в этом, а в том, что систему нельзя было запускать в таком сыром состоянии», — написала Карабулатова на своей странице в Facebook.

Ранее профессор рассказала о первом штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение самоизоляции. У Ирины Карабулатовой первая группа инвалидности. В период пандемии коронавирува у нее обострился тонзиллит, вызванная на дом врач поставила диагноз ОРВИ, что предполагает обязательную самоизоляцию.

Однако женщина не смогла установить на свой телефон приложение «Социальный мониторинг», посредством которого городские власти отслеживают перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ. Телефон Карабулатовой вовсе не поддерживает такую функцию. В таком случае власти должны были сами обеспечить ей доступ к приложению, однако вместо этого выписали штраф.

Накануне стало известно, что после обращения штраф вроде бы аннулировали. Однако, как пишет сама женщина, оказалось что было выписано два штрафа. Ирина Карабулатова поблагодарила всех за поддержку и выразила уверенность, что штрафы будут аннулированы.

Как пояснил АГН «Москва» начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, женщина получит подтверждение об отмене штрафов в ближайшее время. По его словам, направленные уведомления - это техническая история.

Сами штрафы были выписаны некоторое время назад. Об одном женщина получила уведомление чуть раньше, второе - позже. Но по самим штрафам накануне уже запущена процедура аннулирования.

