«Левый фронт» пожаловался в Генпрокуратуру на мэрию Москвы и Собянина

Представители «Левого фронта» направили в Генеральную прокуратуру РФ официальное обращение с просьбой проверить законность действий мэрии Москвы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщил координатор общественного движения Сергей Удальцов.

По его мнению, власти столицы по факту принуждают горожан делать прививки от коронавируса, а также лишают законного права на пользование социальной картой без всякой компенсации. В обращении отмечается, что соцкарты для пенсионеров и значительной части учащихся заблокированы уже на протяжении нескольких месяцев.

При этом, льготный проезд общественным транспортом финансируется из бюджета города на основании закона в полном объёме. Таким образом, по мнению «Левого фронта», москвичам должны выплачивать денежную компенсацию, раз карты заблокированы по решению мэрии, отмечает «Свободная пресса».

Авторы обращения также считают антиконституционными действия городских властей и лично мэра Сергея Собянина, который объявил о том, что соцкарты москвичей будут разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

Свою позицию «Левый фронт» обосновывает тем, что вакцинация в России проводится исключительно на добровольной основе, что неоднократно подчеркивали федеральной власти. В том числе, президент Владимир Путин.

