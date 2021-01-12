«Левый фронт» пожаловался в Генпрокуратуру на мэрию Москвы и Собянина
Представители «Левого фронта» направили в Генеральную прокуратуру РФ официальное обращение с просьбой проверить законность действий мэрии Москвы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщил координатор общественного движения Сергей Удальцов.
По его мнению, власти столицы по факту принуждают горожан делать прививки от коронавируса, а также лишают законного права на пользование социальной картой без всякой компенсации. В обращении отмечается, что соцкарты для пенсионеров и значительной части учащихся заблокированы уже на протяжении нескольких месяцев.
При этом, льготный проезд общественным транспортом финансируется из бюджета города на основании закона в полном объёме. Таким образом, по мнению «Левого фронта», москвичам должны выплачивать денежную компенсацию, раз карты заблокированы по решению мэрии, отмечает «Свободная пресса».
Авторы обращения также считают антиконституционными действия городских властей и лично мэра Сергея Собянина, который объявил о том, что соцкарты москвичей будут разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавируса.
Свою позицию «Левый фронт» обосновывает тем, что вакцинация в России проводится исключительно на добровольной основе, что неоднократно подчеркивали федеральной власти. В том числе, президент Владимир Путин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Навальный сообщил об иске ФСИН о замене условного срока на реальный
- Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве
- Эрдоган призвал ЕС принять Турцию в состав содружества после Brexit
- «Левый фронт» пожаловался в Генпрокуратуру на мэрию Москвы и Собянина
- Маск назвал советского конструктора Королева «великолепным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru