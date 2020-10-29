Опрос: половина россиян считает, что страна на верном пути
Более половины россиян считают верными направления внутренней и внешней политики РФ, следует из результатов опроса «Левады-центра»
В то же время 43% респондентов считают, что страна движется по ложному пути.
В настоящее время деятельность президента страны Владимира Путина на посту президента одобряют 68% опрошенных россиян, 31% критикуют российского лидера.
Согласно результатам исследования, работой премьер-министра Михаила Мишустина довольны 58% респондентов. Решения, принимаемые правительством, устраивают 51% опрошенных.
В свою очередь, работу Госдумы положительно оценили 43% россиян.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше. Максимальный показатель по числу россиян, недовольным курсом страны был зафиксирован в январе 2029 года, когда такое мнение выразили 45% респондентов.
Ранее опрос «Левады-центра» показал, что четверть россиян поддерживают идею объединения России с Белоруссией.
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