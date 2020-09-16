Опрос: Четверть россиян поддерживают объединение с Белоруссией
В общей сложности 24% опрошенных в конце августа россиян поддерживают идею объединения с Белоруссией, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Так, 13% высказались за вхождение Белоруссии в состав РФ, 11% выступили за углублённую интеграцию с единым лидером, говорится в материале. 41% респондентов считает необходимым развивать партнёрские отношения с Белоруссией.
При этом похожий опрос ВЦИОМа недавно выявил, что 22% хотят видеть Союзное государство как объединение двух стран, а 17% выступают за вхождение Белоруссии в состав России. Более 40% сказали, что объединение не нужно, уточняет РИА ФАН.
Как пишет «Газета.ру» августовский опрос ВЦИОМа показал, что в честную победу Александра Лукашенко на выборах верит 51% россиян.
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