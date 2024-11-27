В Белгородской области обломки дрона ВСУ упали на приют для животных

Обломки дрона ВСУ упали на приют для животных в Белгородской области, погибли и ранены некоторые животные. Об этом сообщила руководитель ветеринарной клиники «Котенок Гав» Светлана Бучнева в беседе с РИА Новости.

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Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в городе Строитель обломки беспилотника упали на территории социального объекта, в результате была пробита кровля в одном из помещений и произошло возгорание.

«Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошел пожар», — рассказала Бучнева, добавив, что многие обитатели приюта надышались угарным газом.

По словам главы ветклиники, погибли не менее пяти собак. В учреждении находятся 11 собак, в том числе восемь щенков, они чувствуют себя хорошо. Бучнева рассказала, что основной корпус приюта остался без света, помещения залило водой, «внутри все разрушено», а помощь на месте оказывали только сотрудники организации, ветврачи и волонтеры.

Как сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев, для организации дополнительной помощи в приют направили ветеринарного врача. Власти рассматривают варианты перевозки животных в другие муниципальные учреждения.

При этом в самом пострадавшем приюте рассказали, что нуждаются в срочной помощи в пристройстве животных, и отказались от других комментариев.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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