Лев Лещенко рассказал, когда можно материться

Он отметил, что использование мата считает не «столь уж так грязным».

«Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», — заявил артист.

Ранее Лев Лещенко использовал мат в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Нецензурную речь артиста при монтаже не удалили.

