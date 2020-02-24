Лев Лещенко рассказал, когда можно материться
Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, когда использование мата считает уместным, сообщает «Говорит Москва».
Артист считает, что для употребления нецензурной лексики важен контекст и ситуация, упомянув шоу Максима Галкина «Музыкалити».
«Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово», — сказал Лещенко.
Он отметил, что использование мата считает не «столь уж так грязным».
«Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», — заявил артист.
Ранее Лев Лещенко использовал мат в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Нецензурную речь артиста при монтаже не удалили.
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