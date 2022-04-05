Летом россияне смогут увидеть новый рекорд Фёдора Конюхова в Арктике

В августе 2022 года российский путешественник Фёдор Конюхов намерен установить новый рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане.

Совместно с мастером спорта международного класса, пилотом-инструктором Игорем Потапкиным Конюхов планирует пролететь 500 км за 10 часов. При этом существующий мировой рекорд в категории Distance in a Straight Line Without Landing был достигнут польскими пилотами еще в 2018 году и составил 427 км.

Полет состоится в рамках экспедиции на Северный полюс с 1 по 13 августа. 120 пассажиров смогут наблюдать за процессом установления мирового рекорда.

Фёдор Конюхов - это первый человек, который посетил Северный и Южный полюса, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест, который является полюсом высоты, а также Мыс Горн. Он также первый в мире человек, который провел одиночное кругосветное плавание и пересек океан на вёсельной лодке, а также сумел облететь вокруг света на воздушном шаре.

