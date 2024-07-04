Летом или зимой: Россиянам рассказали, когда выгоднее арендовать жилье
Выгоднее всего искать квартиру для аренды с мая по июнь или с декабря по январь, так как это периоды самого низкого спроса. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Яндекс Аренды».
Руководитель сервиса Роман Жуков порекомендовал прежде всего постоянно мониторить предложения на рынке, чтобы не упустить выгодный вариант. Самый низкий спрос, по его словам, приходится на начало лета и новогодний период - тогда цены на аренду ниже всего.
Также он отметил, что важно выбирать жилье уже с мебелью и бытовой техникой, так как аренда квартиры без этих удобств выгодна только на краткий срок. Сэкономить поможет и правильный район – более отдаленный от центра.
Ранее стало известно, что лидером по росту цен на первичные «однушки» в мае стал Ростов-на-Дону – цена квадратного метра там выросла в среднем до 142 тысяч рублей (5,4%), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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