Летом или зимой: Россиянам рассказали, когда выгоднее арендовать жилье

Выгоднее всего искать квартиру для аренды с мая по июнь или с декабря по январь, так как это периоды самого низкого спроса. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Яндекс Аренды».

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Руководитель сервиса Роман Жуков порекомендовал прежде всего постоянно мониторить предложения на рынке, чтобы не упустить выгодный вариант. Самый низкий спрос, по его словам, приходится на начало лета и новогодний период - тогда цены на аренду ниже всего.

Также он отметил, что важно выбирать жилье уже с мебелью и бытовой техникой, так как аренда квартиры без этих удобств выгодна только на краткий срок. Сэкономить поможет и правильный район – более отдаленный от центра.

Ранее стало известно, что лидером по росту цен на первичные «однушки» в мае стал Ростов-на-Дону – цена квадратного метра там выросла в среднем до 142 тысяч рублей (5,4%), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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