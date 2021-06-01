Лето в Москве началось с рекордного за полвека похолодания
В первый день лета в центральные области европейской части России пришли заморозки, а Москва в ночь на 1 июня побила рекорд, державшийся с 1967 года, сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха в столице ночью опустилась до 4,0 градусов тепла. Такого холодного начала лета не было в Москве 54 года, отмечают синоптики.
В Тверской, Новгородской, Вологодской и Ярославской областях и вовсе в ночь на 1 июня была зафиксирована отрицательная температура.
Между тем, к вечеру вторника в Москве ожидается потепление до плюс 17-19 градусов. Воздух в Подмосковье 1 июня прогреется до 15-20 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru