Лето в Москве началось с рекордного за полвека похолодания

В первый день лета в центральные области европейской части России пришли заморозки, а Москва в ночь на 1 июня побила рекорд, державшийся с 1967 года, сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице ночью опустилась до 4,0 градусов тепла. Такого холодного начала лета не было в Москве 54 года, отмечают синоптики.

В Тверской, Новгородской, Вологодской и Ярославской областях и вовсе в ночь на 1 июня была зафиксирована отрицательная температура.

Между тем, к вечеру вторника в Москве ожидается потепление до плюс 17-19 градусов. Воздух в Подмосковье 1 июня прогреется до 15-20 градусов.

