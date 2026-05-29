Лето на паузе: Когда в Москву вернется тепло и солнце
Календарное лето принесет потепление москвичам, со вторника прекратятся дожди, а температура пойдет вверх, заявил НСН Александр Ильин.
В выходные в Москве начнется потепление, но дожди пока не отступают, тепло вернется в столицу ближе к середине следующей недели, заявил НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Уже в субботу погода начнет перестраиваться на теплый лад, но не так быстро, как нам хотелось бы. Завтра потеплеет до 13-15 градусов днем, это на три градуса теплее, чем в пятницу. Не обойдется без дождей местами, а ветер будет до 5-10 метров в секунду. Но отклонение температуры примерно на пять градусов от нормы, это пока очень холодно. Нормальной для сезона отметки температура достигнет только 3 июня. В воскресенье в ночные часы – 6-8 градусов выше нуля, днем будет до 13-18 по области, в Москве – до 16 градусов тепла. Кратковременные дожди остаются с нами, в некоторых районах может прогреметь гроза», - рассказал он.
Календарное лето, по его словам, принесет и потепление, со вторника прекратятся дожди, а температура пойдет вверх.
«1 июня в Москве ночью около 8 градусов, по области – 4-9 градусов тепла, днем опять дожди, потеплеет до 19 градусов в столице. 2 и 3 июня будет уже без осадков, ночью во вторник 5-10 градусов тепла, в среду – 11-16 градусов, днем во вторник 17-22, в среду уже 19-24 тепла. В среду температура уже превысит норму на два градуса», - отметил он.
Он также отметил, что дождливая погода сохраняется и на южных курортах.
«На черноморских курортах пока не жарко, сильные ветры, дождливо. Пока покупать билеты, как говорится, рано. С 4-5 июня начнется медленное потепление. Купальный сезон уже был открыт и в центральной части, но пока на паузе, ждем солнечных дней. Ближайшее время не про это пока», - добавил собеседник НСН.
Волна похолодания в столичном регионе закончится в выходные, 30 и 31 мая. Уже в субботу столбики термометров в столице поднимутся до отметки +16 °C, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
