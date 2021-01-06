Летние экзамены в Великобритании отменят из-за COVID-19

Власти Великобритании отменят летние выпускные экзамены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр образования страны Гэвин Уильямсон.

Как сообщает Sky News, власти намерены заменить оценками учителей традиционные экзамены GCSE и A-levels (аналоги российских экзаменов для девятиклассников и ЕГЭ).

По словам Уильямсона, в этом году решено доверить оценку знаний «учителям, а не алгоритмам». Детали процесса пока дорабатываются.

Обстановка с распространением коронавируса в Великобритании остаётся напряжённой. Ежедневно в стране фиксируется около 60 тысяч новых случаев заражения. Власти Соединённого Королевства объявили о введении третьего по счёту общенационального локдауна.

