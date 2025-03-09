Летевший из Ташкента в Москву самолет сел в Саратове из-за больного пассажира
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
7 марта во время авиарейса экипаж сообщил о необходимости медицинской помощи для одного из пассажиров. Согласно данным источника, лайнер был перенаправлен в аэропорт Саратова, при этом экипаж не объявлял сигналов бедствия или срочности ((Mayday или Pan-Pan). Самолёт благополучно совершил посадку, после чего пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.
На этой неделе пилот следовавшего из столицы Индии Дели в Москву самолета Airbus A350-900 российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции во время полета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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