Летевший из Ташкента в Москву самолет сел в Саратове из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

СМИ: Пилот российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции

7 марта во время авиарейса экипаж сообщил о необходимости медицинской помощи для одного из пассажиров. Согласно данным источника, лайнер был перенаправлен в аэропорт Саратова, при этом экипаж не объявлял сигналов бедствия или срочности ((Mayday или Pan-Pan). Самолёт благополучно совершил посадку, после чего пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.

На этой неделе пилот следовавшего из столицы Индии Дели в Москву самолета Airbus A350-900 российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции во время полета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Wikimedia Commons
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