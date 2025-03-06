СМИ: Пилот российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции

Сигнал был подан перед посадкой в аэропорт Шереметьево. Лайнер направился на отдаленную стоянку, куда вызвали спецслужбы. Заболевшего пассажира доставили в медпункт, откуда госпитализировали. Опасная инфекция не подтвердилась, пассажиру был поставлен предварительный диагноз «гастроэнтерит».

Ранее летевший из Грозного в Москву лайнер, принадлежащий отечественной авиакомпании Utair, объявил во время полета сигнал срочности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

