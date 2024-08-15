Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет

Почетный вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатриса» и ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Союза женщин летных специальностей.

Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. В 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, она вступила в ряды военных. В 1943 году она завершила обучение в Московском авиационном училище связи и была направлена в 3-й запасной авиаполк для прохождения переподготовки на штурмана.