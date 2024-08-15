Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет
Почетный вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатриса» и ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Союза женщин летных специальностей.
Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. В 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, она вступила в ряды военных. В 1943 году она завершила обучение в Московском авиационном училище связи и была направлена в 3-й запасной авиаполк для прохождения переподготовки на штурмана.
В течение войны Галина Павловна выполнила 36 боевых вылетов и была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, а также множеством медалей за проявленные доблесть и отвагу.
В годы войны она встретила своего будущего мужа, Георгия Бельцова. В браке у них родились трое детей, а впоследствии их семья пополнилась семью внуками и тринадцатью правнуками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru