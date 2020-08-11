Летчик-космонавт рассказал об астрономических явлениях в Москве в этом году

«В августе можно наблюдать один из самых ярких звездопадов — Персеиды. Это самый интенсивный метеорный поток, который образуется от прохождения кометы Свифта — Туттля и выпущенные ею мелкие частицы льда и пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают, образуя «звёздный дождь», - сказал он изданию и добавил, что Персеиды пройдут с 9 по 13 августа.

Вслед за ними москвичи смогут насладиться потоком Драконид. Он связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, которая была открыта Мишелем Джакобини 20 декабря 1900 года, отметил депутат. Чаще всего поток действует в начале октября и максимальное число метеоров наблюдается в период с 8 по 10 октября, добавил Артемьев. Для этого лучше выехать загород, где засветка неба буде минимальной, и ориентироваться на область в небе между Большой и Малой Медведицей.

По словам Артемьева, 21 декабря жители Подмосковья и столицы смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — соединение в небе Юпитера и Сатурна. В следующий раз оно произойдет лишь 5 ноября 2040 года.

«Это случается примерно раз в 20 лет. Для невооруженного глаза Юпитер и Сатурн практически сольются в одну очень яркую «звезду», которая при наблюдении в бинокль или телескоп затем распадётся на планеты. В Московском регионе это явление лучше всего будет видно вечером на юго-западе столицы, очень низко над горизонтом. Планеты появятся вечером на и будут видны примерно в течение 1,5 часа, после чего зайдут за горизонт. Для наблюдения необходим открытый горизонт на юго-запад, чтобы вид на планеты не загораживали дома и деревья», - рассказал он.

