Депутат МГД Артемьев: Необходимо популяризировать велосипед как полноценный вид транспорта

Развитая велосипедная инфраструктура может стать одним из вариантов решения экологических проблем, вызванных загрязнения атмосферного воздуха автомобилями. Об этом рассказал АиФ.ru депутат Московской городской думы, космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Он отметил, что автотранспорт на сегодня – основной источник загрязнения воздуха в городах. Около 17% глобального выброса парниковых газов попадает в окружающую среду из-за работы автодвигателей. При этом в Москве количество личных автомобилей увеличивается ежегодно.

По словам Артемьева, мировой опыт показывает, что в странах с хорошо развитой велоинфраструктурой происходят положительные изменения как в сфере экологии, так и в области здоровья. Депутат выступает за популяризацию веломаршрутов, в частности, личным примером депутатов городского парламента.

Кроме того, Оле Артемьев отмечает, что велосипед, в качестве альтернативного вида транспорта, позволяет изучать новые места города, к которым невозможно добраться на общественном транспорте, что повышает туристическую привлекательность Москвы.

