Летчик-испытатель назвал кнопку в бомбардировщике, которую нельзя нажимать даже Путину

Ранее президент России Владимир Путин совершил полет на Ту-160М, его длительность составила около 30 минут. При этом, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент не проходил медосмотр, предусмотренный для пилотов. Как рассказал Базыкин, подобные полеты абсолютно безопасны.

«Президент вполне в состоянии совершить полет на бомбардировщике, ничего в этом страшного нет. Самолет прошел техническое обслуживание, машина очень надежна, полет был вокруг аэродрома. Но кнопка, которую нельзя нажимать даже Путину в бомбардировщике, конечно есть. Это не только кнопка катапультирования, но и другие, которые нажимаются только в случае необходимости. Где находится кнопка запуска ракет, знает любой член экипажа, а пассажирам знать необязательно», - заявил он.

Также летчик-истребитель подчеркнул, что перед подобным полетом важно пройти инструктаж.

«Это как первый раз прыгать с парашютом. Там должно быть кислородное оборудование. Инструктаж проводят, чтобы пояснять, что нужно делать при страховом случае. Такая подготовка может занимать как минимум час», - пояснил эксперт.

При этом по словам собеседника НСН, даже подготовленный человек столкнется с перегрузкой в полете.

«Для подготовленного человека нагрузка хоть и привычная, но ощутимая. Даже пассажиры обычных самолетов чувствуют перегрузки, из-за разницы давления постоянно уши закладывает. А в подобных бомбардировщиках больше скорость. Легкий стресс всегда присутствует в полете, что кстати помогает развивать человеческий мозг. Когда вы в эмоциональном напряжении, мыслите, значит – вы живете и все у вас хорошо, вы не стареете. Работа сложная, но привычная», - заключил Базыкин.

Ранее Песков назвал маршрут полета Путина военной тайной, напоминает «Радиоточка НСН».

