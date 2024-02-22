Летчик-испытатель назвал кнопку в бомбардировщике, которую нельзя нажимать даже Путину
Даже подготовленный человек ощутит перегрузку во время полета на бомбардировщике, однако это безопасно при соблюдении всех необходимых правил, заявил НСН заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
Во время полета на бомбардировщике-ракетоносителе пилоты постоянно находятся в напряжении, но это нельзя назвать невыполнимой задачей, сказал в интервью НСН летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
Ранее президент России Владимир Путин совершил полет на Ту-160М, его длительность составила около 30 минут. При этом, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент не проходил медосмотр, предусмотренный для пилотов. Как рассказал Базыкин, подобные полеты абсолютно безопасны.
«Президент вполне в состоянии совершить полет на бомбардировщике, ничего в этом страшного нет. Самолет прошел техническое обслуживание, машина очень надежна, полет был вокруг аэродрома. Но кнопка, которую нельзя нажимать даже Путину в бомбардировщике, конечно есть. Это не только кнопка катапультирования, но и другие, которые нажимаются только в случае необходимости. Где находится кнопка запуска ракет, знает любой член экипажа, а пассажирам знать необязательно», - заявил он.
Также летчик-истребитель подчеркнул, что перед подобным полетом важно пройти инструктаж.
«Это как первый раз прыгать с парашютом. Там должно быть кислородное оборудование. Инструктаж проводят, чтобы пояснять, что нужно делать при страховом случае. Такая подготовка может занимать как минимум час», - пояснил эксперт.
При этом по словам собеседника НСН, даже подготовленный человек столкнется с перегрузкой в полете.
«Для подготовленного человека нагрузка хоть и привычная, но ощутимая. Даже пассажиры обычных самолетов чувствуют перегрузки, из-за разницы давления постоянно уши закладывает. А в подобных бомбардировщиках больше скорость. Легкий стресс всегда присутствует в полете, что кстати помогает развивать человеческий мозг. Когда вы в эмоциональном напряжении, мыслите, значит – вы живете и все у вас хорошо, вы не стареете. Работа сложная, но привычная», - заключил Базыкин.
Ранее Песков назвал маршрут полета Путина военной тайной, напоминает «Радиоточка НСН».
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