Летальность от COVID-19 в России оказалась ниже показателей других стран
Летальность от коронавируса COVID-19 в России составляет 2,3%, сообщила 15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что эти данные — пока только за весенние месяцы, включая май, передаёт РИА Новости.
По словам вице-премьера, такой показатель заметно ниже, чем в других странах мира.
В то же время уровень смертности за пять месяцев 2020 года не вырос относительно предыдущего аналогичного периода — значит, был резерв по снижению смертности, добавила Голикова.
Отметим, что данные официальной статистики показывают: число летальных случаев COVID-19 в первой половине в России мая было ниже, чем в начале июня и июля, не учтённых в представленной Голиковой статистике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru