Летальность от COVID-19 в России оказалась ниже показателей других стран

Летальность от коронавируса COVID-19 в России составляет 2,3%, сообщила 15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что эти данные — пока только за весенние месяцы, включая май, передаёт РИА Новости.

По словам вице-премьера, такой показатель заметно ниже, чем в других странах мира.