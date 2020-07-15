Летальность от COVID-19 в России оказалась ниже показателей других стран

Летальность от коронавируса COVID-19 в России составляет 2,3%, сообщила 15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что эти данные — пока только за весенние месяцы, включая май, передаёт РИА Новости.

По словам вице-премьера, такой показатель заметно ниже, чем в других странах мира.

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В то же время уровень смертности за пять месяцев 2020 года не вырос относительно предыдущего аналогичного периода — значит, был резерв по снижению смертности, добавила Голикова.

Отметим, что данные официальной статистики показывают: число летальных случаев COVID-19 в первой половине в России мая было ниже, чем в начале июня и июля, не учтённых в представленной Голиковой статистике.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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