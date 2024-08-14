Лесные пожары обходятся России в 100 миллиардов рублей в год

Прямой ущерб от сгоревших деревьев при лесных пожарах составляет 20 млрд рублей, если прибавить все дополнительные расходы государства на устранение последствий пожаров, речь идет о 100 млрд рублей в год, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Он отметил, что крупные пожар – это всегда большой объем выбросов в атмосферу. Как следствие – долговременное ухудшение экологической обстановки и климата, передает aif.ru. В расходы государства также входят средства, которые выделяются пострадавшим гражданам.

В России потушили 32 природных пожара на 4768 гектарах за сутки

Уже 100 природных пожаров действуют на территории Якутии, они охватили площадь более 631 тысячи гектаров, сообщили в республиканском главке МЧС. За минувшие сутки потушено четыре пожара, а также локализовано девять на площади почти 57 тысяч гектаров.

В борьбе с огнём принимают участие 1765 человек и около 200 единиц техники. МЧС особо контролирует шесть пожаров, которые действуют в окрестностях населенных пунктов. Согласно данным космического наблюдения, задымленность наблюдается в девяти районах Якутии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщений об отравлении людей продуктами горения и угарным газом не поступало.

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ФОТО: ТАСС / Авиалесоохрана РФ
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