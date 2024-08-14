Лесные пожары обходятся России в 100 миллиардов рублей в год

Прямой ущерб от сгоревших деревьев при лесных пожарах составляет 20 млрд рублей, если прибавить все дополнительные расходы государства на устранение последствий пожаров, речь идет о 100 млрд рублей в год, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Он отметил, что крупные пожар – это всегда большой объем выбросов в атмосферу. Как следствие – долговременное ухудшение экологической обстановки и климата, передает aif.ru. В расходы государства также входят средства, которые выделяются пострадавшим гражданам.