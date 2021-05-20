Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет

Ей исполнилось 50 лет. По словам Кудрявцевой, она совершенно спокойно относится к возрасту и не уделяет большого внимания цифрам. При этом она не может сказать, будто чувствует себя на 20 лет.

«50 лет — цифра не очень приятная, но вполне себе комфортная, смотря как к этому относиться. Уже есть и мудрость, и опыт, какую-то черту или, скорее, галочку поставить можно», - отметила телеведущая.

Свой юбилей широко праздновать она не намерена, максимум — пикник с семьей.

Ранее Кудрявцева была госпитализирована со съемок в реанимацию. Она отметила, что почувствовала себя плохо во время съемок проекта «Секрет на миллион».

