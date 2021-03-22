Лера Кудрявцева сообщила о своей госпитализации
Телеведущая Лера Кудрявцева была госпитализирована со съемок в реанимацию. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Она отметила, что почувствовала себя плохо во время съемок проекта «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», – добавила телеведущая. Врачи выявняют причину ее плохого самочувствия.
Кудрявцева в январе рассказала, что сломала крестец после падения с лестницы и получила сотрясение мозга. Она пролежала на спине в течение часа в ожидании возвращения мужа домой. Некоторое время ей пришлось передвигаться с помощью инвалидного кресла.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Реабилитацию рек в Норильске могуть начать только спустя три года после аварии
- Белов одобрил предложение установить памятник погибшим от COVID-19
- Лера Кудрявцева сообщила о своей госпитализации
- Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС
- МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru