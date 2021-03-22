Лера Кудрявцева сообщила о своей госпитализации

Телеведущая Лера Кудрявцева была госпитализирована со съемок в реанимацию. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она отметила, что почувствовала себя плохо во время съемок проекта «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», – добавила телеведущая. Врачи выявняют причину ее плохого самочувствия.

Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

Кудрявцева в январе рассказала, что сломала крестец после падения с лестницы и получила сотрясение мозга. Она пролежала на спине в течение часа в ожидании возвращения мужа домой. Некоторое время ей пришлось передвигаться с помощью инвалидного кресла.



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ФОТО: соцсети телеведущей
ТЕГИ:РеанимацияТелеведущийШоу-бизнесГоспитализация
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