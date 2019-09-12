Лепс развязался

Певец Григорий Лепс снова начал употреблять алкоголь. Как сообщает «Комсомольская правда», артист был замечен за этим занятием на открытии гастрономической лавки «Пироги» в Москве. Лепс выпил на мероприятии бокал белого сухого вина.

Сам Лепс пояснил журналистам, что не пил целый год и чувствовал себя нормально. Однако теперь он время от времени позволяет себе спиртное, но совсем немного.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН высказался в поддержку Димы Билана, который в нетрезвом виде выступал 8 сентября на Дне города в Самаре.



