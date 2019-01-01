Леонтьев: «СкотоBAZA» останется без ответа «Роснефти»!

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в беседе с НСН подтвердил закупку компанией одежды, однако отметил, что речь идет о форме для хоккеистов ЦСКА – дочерней компании «Роснефти».

«На сайте ЦСКА висит исчерпывающая информация. Отвечать на вопросы, так называемой, “скотобазы” мы не намерены. Потому что с подонками и вымогателями мы дело иметь не будем! Я им об этом сказал публично. А цена их расследованиям в общем хорошо понятна. Тоже мне расследователи! “Роснефть” закупает! Посмотрите сайт ЦСКА. Это одежда для ЦСКА. Это наш клуб. Он является нашей собственностью. Зачем нам у русских закупать? Мы закупаем модельную одежду класса люкс. Это действительно люксовая одежда. Мы за этих хоккеистов платим такие деньги, потому что это звезды мирового хоккея. Они “Кубок Гагарина” выиграли. Это имиджевая программа для “Роснефти”. Они же просто сперли за деньги какие-то документы с таможни, и это называется расследование» - заключил он.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов потребовал признать порочащим честь и достоинство и опровергнуть высказывание вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, который назвал его «дебилом». Адвокат Евгений Харламов объяснил в эфире НСН, почему Коновалов может своего не добиться.

