Леонтьев рассказал об отношении к женщинам и геям в «Роснефти»

«Мы находимся под финансовыми санкциями, у нас очень серьезные ограничения по работе с банками, американскими в первую очередь. Хотя мы готовы сотрудничать со всеми. Конкретно у нас есть женщины в руководстве, да еще какие! А частной жизнью сотрудников мы не интересуемся, поэтому по второму пункту ничего не могу сказать. Это совсем не наше дело, я не знаю, кому до этого может быть дело. Это дикость. Ну что ж поделать! У Goldman Sachs такая репутация, что ее испортить уже невозможно», - добавил он.

Представитель Goldman Sachs сообщил, что с 2021 года компании, желающие привлечь банк к сотрудничеству, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров. Банк объяснил, что вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного «цветного» человека или женщины.

