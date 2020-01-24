Леонтьев рассказал об отношении к женщинам и геям в «Роснефти»
Вице-президент российской нефтегазовой компании Михаил Леонтьев в эфире НСН назвал дикостью заявление американского банка о необходимости гендерного и сексуального разнообразия в руководстве финансовых учреждений.
Крупнейший банк Goldman Sachs на Уолл-стрит отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации. Об этом глава банка Дэвид Соломон заявил на форуме в Давосе. По его словам, новые правила вступят в силу с 1 июля. В своем заявлении он не упомянул Азию, которая продолжает отставать от других регионов, когда дело доходит до расового, гендерного или сексуального разнообразия.
Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН на вопрос, как в их компании относятся к политике разнообразия пола и предпочтений среди руководства, ответил, что женщин в организации уважают, а сексуальной жизнью сотрудников не интересуются.
«Мы находимся под финансовыми санкциями, у нас очень серьезные ограничения по работе с банками, американскими в первую очередь. Хотя мы готовы сотрудничать со всеми. Конкретно у нас есть женщины в руководстве, да еще какие! А частной жизнью сотрудников мы не интересуемся, поэтому по второму пункту ничего не могу сказать. Это совсем не наше дело, я не знаю, кому до этого может быть дело. Это дикость. Ну что ж поделать! У Goldman Sachs такая репутация, что ее испортить уже невозможно», - добавил он.
Представитель Goldman Sachs сообщил, что с 2021 года компании, желающие привлечь банк к сотрудничеству, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров. Банк объяснил, что вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного «цветного» человека или женщины.
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